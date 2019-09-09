تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الفصائل الفلسطينية تلتقي بالوفد الأمني المصري في غزة كل الوطن اليمن.. اتفاق على نشر فرق مراقبة بالخطوط الأمامية للحُديدة‎ كل الوطن وزير خارجة عمان يبحث في جنيف التهديدات التي تواجه المنطقة كل الوطن محمد سيالة وزير خارجية “الوفاق” يبحث بالجامعة العربية مستجدات الأزمة الليبية كل الوطن خادم الحرمين يطمئن في اتصال هاتفي على صحة أمير الكويت كل الوطن تونس: عدل منفذ يتدخّل على المباشر في المناظرة التلفزيونية الرئاسية في تونس (فيديو) كل الوطن وزير الطاقة: المملكة تعتزم إنتاج وتخصيب اليورانيوم.. وسنبدأ بمفاعلين كل الوطن فرنسا: وفاة 1500 شخص إثر موجة الحر كل الوطن الصحة العالمية: حالة انتحار كل 40 ثانية كل الوطن اختتام أعمال الاجتماع الخامس لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن النزاهة لدول مجلس التعاون
» » الفصائل الفلسطينية تلتقي بالوفد الأمني المصري في غزة

الفصائل الفلسطينية تلتقي بالوفد الأمني المصري في غزة

بغرض عقد مباحثات مع حركة "حماس" حول التهدئة مع إسرائيل والتخفيف من معاناة الفلسطينيين

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 9:21 مساءً
الفصائل الفلسطينية تلتقي بالوفد الأمني المصري في غزة

غزة/وكالات: قالت حركة حماس، الاثنين، إن وفدا من الفصائل الفلسطينية التقى الوفد المصري الأمني في غزة.

جاء ذلك في بيان للحركة وصل الأناضول نسخة منه.

وأضاف البيان  “ناقش المجتمعون جملة من الملفات والقضايا الهامة أبرزها العلاقة الثنائية مع مصر وسبل تطويرها بما يخدم القضايا المشتركة للشعبين”.

وتابع “كما ناقش ملف المصالحة الفلسطينية، وسبل البحث عن مقاربات جديدة تحقق الوحدة الوطنية وملف الحصار المفروض على غزة وسبل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا على مختلف الأصعدة”.

ووفقا للبيان،  وفق الاناضول فإن الوفد المصري “عبر عن دعم مصر الكامل لحقوق شعبنا، وحرصها على التخفيف من معاناته”.

وعبر قادة الفصائل الفلسطينية عن تقديرهم للجهود المصرية، مؤكدين “على أهمية إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة، ودعمهم للجهد المصري المرتقب لتحقيق المصالحة، والتخفيف من معاناة شعبنا”.

وذكر البيان أن الفصائل عبروا عن تقديرهم لقرار مصر فتح معبر رفح البري والسماح بإدخال البضائع المصرية إلى غزة.

وطالبت الفصائل مصر “التخفيف من معاناة المسافرين ذهاباً واياباً، وإنهاء ملف المدرجين الممنوعين من السفر وإيجاد آليات لحل هذه الإشكالية”.

وأوضح البيان أن قيادة حماس “عبرت عن شكرها وتقديرها للوفد المصري، وقادة الفصائل الفلسطينية على تلبية دعوة الحركة”، مؤكدة على أهمية هذا الاجتماع وما سيبنى عليه.

والأحد، وصل الوفد الأمني المصري، غزة؛ بغرض عقد مباحثات مع حركة “حماس” حول التهدئة مع إسرائيل والتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع، قبل أن يغادر في وقت لاحق مساء الإثنين.

ومنذ 2007 يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي “فتح” و”حماس” ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

ووقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا؛ منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم “حماس”.

رابط مختصر
2019-09-09 2019-09-09
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1