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مصادر: إعفاء داود الشريان من رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون

تكليف خالد الغامدي بدلًا عنه

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 9:35 مساءً
مصادر: إعفاء داود الشريان من رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون

كل الوطن – متابعات: قال مصادر صحؤفة “المواطن” عن صدور قرار اليوم بإعفاء داود الشريان رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وتكليف خالد الغامدي بدلًا منه.

يذكر أن خالد بن حمود الغامدي عمل مديرا للقناة السعودية الأولى، منذ مارس 2018.

حصل الغامدي على درجة البكالوريوس في الإعلام تخصص إذاعة وتلفزيون من جامعة الملك سعود لعام 1423هـ، كما حصل على العديد من الدورات في مجال الإعلام، وعمل مخرجًا في القناة الرياضية عام 1423هـ ولمدة عام، ثم مدير الإخراج في قناة الإخبارية عام 1424 لمدة عام، ثم مدير إدارة التخطيط والتطوير في قناة الإخبارية عام 1425 لمدة عام، ثم مساعد المدير العام للشؤون الفنية والإنتاج في القناة الثانية السعودية عام 1426 لمدة عامين، ثم نائب مدير عام القناة الثانية السعودية عام 1428 لمدة ثلاث سنوات، ثم مساعد المدير العام لشؤون الأخبار والبرامج بالقناة الإخبارية عام 1431 لمدة ثلاث سنوات، ثم نائب المشرف العام على قناة الإخبارية عام 1434ولمدة عامين، ثم مستشارًا إعلاميًّا في القناة السعودية الأولى 1436 لمدة ثلاث سنوات، ثم عمل نائبًا لمدير عام القناة السعودية الأولى حتى صدر قرار تعيينه في 23/ 6/ 1439 مديرًا عامًّا للقناة الأولى.

أما داود الشريان فهو كاتب وإعلامي بارز، قدّم العديد من البرامج الفضائية، كان أهمها برنامج الثامنة على قناة MBC وفي ديسمبر 2017 أصبح رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون السعودي.

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2019-09-09 2019-09-09
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