الأمية في فلسطين من أقل المعدلات في العالم… غزة الأكثر تعليماً بين المناطق

كل الوطن-متابعات- الشرق الاوسط : قال الجهاز المركزي للإحصاء «إن معدلات الأمية في فلسطين تعتبر من أقل المعدلات في العالم». وأظهر التقرير الذي أعده لمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي صادف أمس الأحد، أنه «يوجد في فلسطين نحو 83 ألف أمي وأميّة من الأفراد في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر في العام 2018». أي بمعدل 2.8 في المائة؟

ويبلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في الدول العربية 24.8 في المائة حسب بيانات معهد اليونيسكو للإحصاء في العام 2016. عددهم نحو 64.6 مليون، منهم 40.9 مليون من الإناث بمعدل 32.8 في المائة مقارنة بـ17.4 في المائة (23.7 مليون) بين الذكور، وبلغ معدل الأمية عالميا بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13.8 في المائة، وبلغ عدد الأميين في العالم نحو 750.1 مليون منهم 472.9 مليون من الإناث بمعدل 17.3 في المائة في حين بلغ معدل الأمية بين الذكور (15 سنة فأكثر) في العالم 10.2 في المائة (277.2 مليون).

وحسب تعريف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) يعرف الشخص الأمي بأنه الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية.

ورصدت البيانات في التقرير انخفاضا كبير في معدل الأمية منذ العام 1997. حيث بلغ معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر في المائة 13.9 في العام 1997 ووصل إلى 2.8 في المائة في العام 2018. وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين، فقد انخفض المعدل بين الذكور من 7.8 في المائة في العام 1997 إلى 1.3 في المائة في العام 2018، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3 في المائة إلى 4.3 في المائة لنفس الفترة.

أما على مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1 في المائة في العام 1997 إلى 3.0 في المائة في العام 2018، وفي قطاع غزة فقد انخفض من 13.7 في المائة إلى 2.4 في المائة للفترة ذاتها.

وبلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في فلسطين 2.8 في المائة (82.8 ألف أمي وأميّة)، بواقع 1.3 في المائة بين الذكور (20.2 ألف أمي) و4.3 في المائة بين الإناث (62.6 ألف أميّة) في العام 2018. أما على مستوى المنطقة، فقد بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في الضفة الغربية 3.0 في المائة (56.0 ألف أمي وأميّة)، بواقع 1.3 في المائة بين الذكور (12.6 ألف أمي) و4.8 في المائة بين الإناث (43.4 ألف أميّة) لنفس العام، في حين بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في قطاع غزة لنفس العام 2.4 في المائة (26.8 ألف أمي وأميّة)، بواقع 1.3 في المائة بين الذكور (7.6 ألف أمي) و3.4 في المائة بين الإناث (19.2 ألف أميّة).

ويتفاوت توزيع الأميين على الفئات العمرية، إذ سجّلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أعلى نسبة بين الأميين، في حين سجّلت الفئتان العمريتان 30 – 44 سنة و15 – 29 سنة أدنى نسبة بين الأميين.

كما بلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية 3.7 في المائة (18.0 ألف أمي وأميّة)، و2.8 في المائة في المخيمات (7.1 ألف أمي وأميّة) و2.6 في المائة في التجمعات الحضرية (57.7 ألف أمي وأميّة) في العام 2018. أما على مستوى الجنس فقد كان أعلى معدل للأمية بين الإناث في التجمعات الريفية، يليها المخيمات، ومن ثم الحضر، أما بين الذكور فلا توجد فجوة في معدلات الأمية على مستوى نوع التجمع.

وسجّل أعلى معدل أمية بين الأفراد (15 سنة فأكثر) في محافظة سلفيت حيث بلغ 5.4 في المائة، تليها محافظة أريحا والأغوار حيث بلغ المعدل 3.9 في المائة، في حين سجّل أدنى معدل أمية في محافظة غزة حيث بلغ المعدل 2.0 في المائة.

أما على مستوى الجنس، فقد سجّل أعلى معدل أمية بين الذكور (15 سنة فأكثر) في محافظة القدس حيث بلغ المعدل 2.9 في المائة، في حين سجّل أعلى معدل أمية بين الإناث في نفس الفئة العمرية في محافظة سلفيت حيث بلغ 9.2 في المائة.