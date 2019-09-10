د. عبدالمجيد الجلاَّل: المعاناة في صالة استلام الأمتعة في مطار الرياض!

بعد وصولي من رحلة دولية إلى مطار الرياض ، استمتعتُ جداً بالخدمات الرائعة المتواجدة في صالة الجوازات ، والتي أسهمت كثيراً في تخفيف معاناة المُسافر ، وإنجاز إجراءات الوصول ، في أقصر مدة ممكنة، فلهم منِّا ، كل موظفي الجوازات ، الشكر والتقدير والعرفان!

حتى في المواقف الصعبة ، تتم المعالجة بصورة حضارية ، فحين لم يلتقط جهاز البصمة ملامح بصمتي ، لأسبابٍ مرضية ، قالت لي موظفة الجوازات لن نؤخَّرك كثيراً ، فلدينا موظفين مختصين بمثل هذه الحالات ، وبالفعل اتجهت إلى الموظف المختص ، وأنجز متطلبات البصمة ، ودعا لي بالخير والعافية .

هذه الفرحة ، بإنجاز جوازات مطار الرياض، ما لبث أن تحَّولت إلى سخطٍ وعتبٍ ، في صالة أخرى ، من صالات المطار ، وتحديداً صالة استلام الأمتعة ، فقد مكثنا في انتظار أمتعتنا أكثر من ساعتين .

سألتُ موظفة تعمل في هذه الصالة عن أسباب هذا التأخير ، فأجابت مُتلعثمة ، ربما بسبب وقوف الطائرة في مكانٍ بعيد ، أو عدم وجود عمالة كافية !!

وسؤالٌ يتبادر إلى ذهني ، وأطرحه على المسؤولين في إدارة مطار الرياض ألا يوجد لديكم إحساس بالمسؤولية تجاه المسافرين ، وخاصة كبار السن، والنساء ، المُتعبون أساساً من الرحلة الدولية القادمين على متنها !

للمعلومية ، مطار الرياض الدولي ، هو واجهة الدولة ، وواجهة العاصمة، ومن الضروري أن تكون كل خدمات المطار ، وأدوات المساندة ، في أتم جهوزية لاستقبال المُسافرين ، فلا ينبغي أن يتعرضوا لمواقف التعطيل والتأخير لأسبابٍ قد لا تكون وجيهة !

ورسالتي المختصرة إلى إدارة مطار الرياض ، كونوا على قدر المسؤولية ، وتلمسوا احتياجات المُسافرين ، وسرعة إنجازها ، ويكفي الوطن ما يعانيه من إشكالاتٍ داخلية وخارجية !

كونوا القدوة والأمل والنور ، وخذوا كل ذلك من إدارة جوازات مطار الرياض.

والله من وراء القصد.