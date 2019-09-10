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بعد عودتها للأضواء.. صفاء أبو السعود تكشف أسرار رشاقتها

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 6:32 مساءً
بعد عودتها للأضواء.. صفاء أبو السعود تكشف أسرار رشاقتها

حلت الفنانة صفاء أبوالسعود ضيفةً على برنامج عين، الذي يذاع عبر قناة الحياة، وتحدثت صفاء أبوالسعود خلال لقائها عن أسباب رشاقتها التي مازالت تحافظ عليها حتى الآن.

وقالت صفاء أبوالسعود: منذ طفولتي وأنا أعشق التمارين الرياضية، وتعودت على ممارستها طوال حياتي بشكل يومي، وعائلتي أيضاً من العائلات الرياضية الكبرى، الذين نالوا الكثير من الجوائز الرياضية الهامة؛ فوالدها كان أحد أبطال مصر بالجمباز، وشقيقتها كانت بطلة مصر في سباقات الدراجات لمدة سبع سنوات، وكان شقيقها بطلاً لمصر على مدار أربع سنوات في لعبة الملاكمة.

الجدير بالذكر، أن الفنانة صفاء أبوالسعود ظهرت مؤخراً في حفل ختام مهرجان المسرح القومي، وقدمت جائزة الأطفال وظهرت بشكل مميز للغاية، وأضفت على الحفل الكثير من البهجة والمرح، وأعلنت خلال تواجدها بالحفل عن استعدادها للعودة مرة أخرى للأعمال الفنية من جديد، وأنها تقوم خلال الفترة الحالية بالبحث عن نص درامي مميز تعود من خلاله لشاشة التليفزيون، ولكنها تتأنى في اختياراتها؛ حتى تكون عودتها جيدة ومميزة.

على ناحية أخرى، تعد الفنانة صفاء أبوالسعود من أشهر الفنانات الاستعراضيات اللاتي قدمن أعمالاً فنية متميزة للسينما والدراما المصرية، ولها الكثير من الأعمال الفنية التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور، من بينها: أغنية أهلا بالعيد، التي قدمتها منذ سنوات ومازالت تحقق نجاحاً كبيراً.

المصدر: الجميلة

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فنون ونجوم
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