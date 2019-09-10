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بالفيديو.. لحظة هروب نتنياهو من قاعة في أسدود عقب تعرضها لقصف فلسطيني

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 10:40 مساءً
بالفيديو.. لحظة هروب نتنياهو من قاعة في أسدود عقب تعرضها لقصف فلسطيني

قالت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، هرب من تجمع انتخابي لحزب “الليكود” بمستوطنة أسدود حين دوت صافرات الإنذار إثر تعرضها لقصف صاروخي فلسطيني.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة 13 العبرية على “تويتر” لحظة خروج نتنياهو من القاعة التي كان يلقي فيها كلمة بمستوطنة أسدود.

وقالت وسائل الإعلام إنه وفي الوقت الذي كان يلقي فيه نتنياهو كلمة في فعالية انتخابية في عسقلان، اعترضت القبة الحديدية عددا من الصواريخ وسمع صوت انفجارات وصافرات الإنذار، مما اضطره لقطع كلمته وتم إنزاله عن المنصة فورا.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق صفارات الإنذار في بعض البلدات والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

بالفيديو.. لحظة هروب نتنياهو من قاعة في أسدود عقب تعرضها لقصف فلسطيني
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2019-09-10
عربي ودوليفيديوهات
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