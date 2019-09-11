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محمد صلاح يكشف عن موهبة أخرى لمكة…

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 2:35 مساءً
محمد صلاح يكشف عن موهبة أخرى لمكة…

أصبحت مكة محمد صلاح نجمة مثل أبيها، فبعد أن ظهرت بإحدى المناسبات في الملعب وهي تلعب بالكرة، نشر النجم الدولي صورة لمكة، وهي تترنم بأغنية وتعزف.

وبدت مكة في هذا التسجيل المصور واثقة ومنسجمة، على الرغم من صغرها مع نجوميتها التي تستمدها من والدها، لاعب كرة القدم الدولي الكبير.

المصدر: twitter.com/MoSalah

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2019-09-11
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