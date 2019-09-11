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الملك يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 4:15 مساءً
الملك يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

كل الوطن – واس: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن فيصل، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الأمير مصعب بن فهد بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز .

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2019-09-11
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