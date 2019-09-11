أناكوندا ضخمة تقتل تمساحا في معركة دامية (فيديو)

تُظهر مجموعة من اللقطات المذهلة وقائع معركة دامية حتى الموت بين أفعى أناكوندا (طولها 8.84 مترا) وتمساح ضخم.

AMAZON – FightToThe DEATH CrocodileVsAnaconda Huge 28ft anaconda KILLS a crocodile in dramatic fight to the death deep in the Amazon The scaly anaconda is captured attacking the the six-foot long caiman in swampy wetlands in Pantanal, Brazil pic.twitter.com/AOKUc793rH — Wish Fm (@Wishfmradio) September 9, 2019

وهاجمت الأناكوندا الخضراء تمساح “كيمن” في بانتانال بالبرازيل، بعد العثور عليه في مستنقعات الأراضي الرطبة المدارية، ونفق الزاحف بعد الهجوم المميت.

وتوضح اللقطات كيف التفت الأناكوندا حول نوع من أنواع التماسيح، وهي تحاول خنق الزاحف من فصيلة “كيمن”.

ورصد المصور كيفن دولي، اللحظة الملحمية بين الحيوانين، حيث قال إنه “لم يلتقط أي حدث من هذا القبيل في السابق”.

وقال كيفن، من البوكيرك/نيو مكسيكو: “كنت جالسا في قارب أتناول الغداء عندما شهدت الحادثة، حدث كل ذلك خلال 8 دقائق وأعتقد في النهاية أن الأناكودا نفدت من الأكسجين واضطرت للتخلي عن “كيمن”. وعند هذه النقطة، تمكنت الأفعى من الهرب، ونفق التمساح”.

المصدر: ذي صن