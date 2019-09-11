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أناكوندا ضخمة تقتل تمساحا في معركة دامية (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 4:18 مساءً
أناكوندا ضخمة تقتل تمساحا في معركة دامية (فيديو)

تُظهر مجموعة من اللقطات المذهلة وقائع معركة دامية حتى الموت بين أفعى أناكوندا (طولها 8.84 مترا) وتمساح ضخم.

وهاجمت الأناكوندا الخضراء تمساح “كيمن” في بانتانال بالبرازيل، بعد العثور عليه في مستنقعات الأراضي الرطبة المدارية، ونفق الزاحف بعد الهجوم المميت.

وتوضح اللقطات كيف التفت الأناكوندا حول نوع من أنواع التماسيح، وهي تحاول خنق الزاحف من فصيلة “كيمن”.

ورصد المصور كيفن دولي، اللحظة الملحمية بين الحيوانين، حيث قال إنه “لم يلتقط أي حدث من هذا القبيل في السابق”.

وقال كيفن، من البوكيرك/نيو مكسيكو: “كنت جالسا في قارب أتناول الغداء عندما شهدت الحادثة، حدث كل ذلك خلال 8 دقائق وأعتقد في النهاية أن الأناكودا نفدت من الأكسجين واضطرت للتخلي عن “كيمن”. وعند هذه النقطة، تمكنت الأفعى من الهرب، ونفق التمساح”.

المصدر: ذي صن

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2019-09-11 2019-09-11
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