“التعاون الإسلامي” تلبي دعوة السعودية للاجتماع لبحث تصعيد نتنياهو

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع استثنائي في جدة، الأحد المقبل، لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وذكرت المنظمة في بيان اليوم الأربعاء، أنه “بطلب من السعودية، ستعقد المنظمة في جدة الأحد المقبل، اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه”​​​.

وكان نتنياهو أعلن نيته ضم مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت بالضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

المصدر: “سبوتنيك”