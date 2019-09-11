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أحمد الخطيب : المملكة تفتح أبوابها لمختلف سياح العالم قبل نهاية 2019

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 11:08 مساءً
أحمد الخطيب : المملكة تفتح أبوابها لمختلف سياح العالم قبل نهاية 2019

تشارك المملكة في اجتماعات منظمة السياحة العالمية في دورتها الثالثة والعشرين التي تنعقد في مدينة سانت بطرس بورغ في جمهورية روسيا في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر.

ويرأس وفد المملكة في هذه الاجتماعات معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب .

وأكد في كلمته في الاجتماع أن المملكة سوف تفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم قبل نهاية هذا العام.

من جهته أثنى الأمين العام للمنظمة زوراب بولوكاشيفيلى على الخطة الطموحة التي يقودها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وما تقوم به المملكة لتصبح في صدارة الوجهات السياحية العالمية.

وقد أقرت الجمعية العامة للمنظمة ترشيح لجنة الشرق الأوسط للمملكة لعضوية المجلس التنفيذي للمرة الثالثة على التوالي، وتجديد عضويتها في لجنة الإحصاءات السياحة ولجنة البرامج والميزانية، كما انضمت إلى لجنة مراجعة طلبات عضوية الانتساب التابعة للمجلس التنفيذي.

وقال أحمد الخطيب: إن المملكة العربية السعودية تعتز وتفخر بكونها من أوائل الدول التي تعمل مع المنظمة في الدراسات الأولية لمشروع قياس السياحة المستدامة (MST).

واستطرد الخطيب: إننا نعمل مع المنظمة على تطوير أدواتنا الإحصائية من خلال منهجية معرفة عدد الزوار ونشير إلى عضوية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في لجنة الإحصاءات السياحية وحساب السياحة.

كما أعلن الخطيب عن التعاون مع المنظمة في إعداد إستراتيجية لتطوير رأس المال البشري في السياحة وإنشاء أكاديمية للسياحة، ووجهت المملكة الدعوة للمجلس التنفيذي للانعقاد في المملكة خلال العام 2020م.

وقدمت المملكة لتمويل التعاون بينها وبين المنظمة في هذه المشروعات ومشروعات أخرى نحو مليون وسبعمئة ألف دولار.

المصدر: عكاظ

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2019-09-11
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