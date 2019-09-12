الموت يغيّب سيمون أسمر… لبنان يفقد صانع النجوم

غيّب الموت مساء اليوم الأربعاء المخرج سيمون أسمر بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 76 عاماً.

وكانت تضاربت المعلومات حول حقيقة وفاة المخرج أسمر.

ويُعتبر سيمون أسمر من أبرز الشخصيات التي اكتشفت عدداً من النجوم في عالم الغناء، من خلال برنامجه الشهير “استوديو الفن” والذي كان بداية عدد من مشاهير الغناء في لبنان.

ونشرت “الوكالة الوطنية للإعلام”، السيرة الذاتية للراحل:

ولد سيمون اسمر في 2 كانون الثاني 1943 .

تلقى دروسه في الفنون والإلكترونيات ثم درس هندسة الصوت وتخرج في العام 1960 . وفي العام 1961 تلقى دروسا في إعداد الفنانين. وفي العام 1968 تلقى دروسا في إعداد وإخراج البرامج.

وفي العام 1972 كانت اطلالته الاولى في برنامج ستوديو الفن . معد ومخرج مئات البرامح الفنية والترفيهية السياسية والثقافية المسابقات وغيرها في تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال حيث كان مدير قسم برامج المنوعات فيها ومسؤول عن العلاقات العامة . وعضو في مجلس إدارة برامجها وسابقاً في تلفزيون لبنان ومن ثم في محطة ال إم تي في .

صاحب ومطلق فكرة نهر الفنون وهو أكبر تجمع سياحي فني .

رئيس مجلس إدارة واحد الشركاء في شركة ستوديو الفن مستشار وشريك مع مروان أبوالغنم في شركة ميلودي للإنتاج الفني في دبي.

نال أكثر من عشرين جائزة في لبنان ومختلف أنحاء العالم منها جائزة أفضل مبدع تلفزيوني عام 1994 وجائزة مفتاح سيدني في أستراليا في العام نفسه وعام 1997 قدمت له موسوعة جائزة العام الدولية وفي عام 2003 وبمناسبة مرور 44 عاماً على خدماته في مجال الفن كرمته لجنتا تخليد عمالقة الشرق واصدقاء سيمون اسمر اما مجموع اعماله في المجال المرئي والمسموع فيفوق المئة برنامجاً .

وفي العام 1977 تزوج من مدى كريدي ولهما ثلاثة اولاد وسيم، كريم وبشير.

المصدر: lebanondebate.com