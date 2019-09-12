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الشرطة الإماراتية تكشف حقيقة فيديو صناديق الدولارات

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 1:52 صباحًا
الشرطة الإماراتية تكشف حقيقة فيديو صناديق الدولارات

كشفت الشرطة الإمارتية أن الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي لصناديق مملوءة بالدولارات، يرجع إلى عصابة إفريقية حاولت الاحتيال على الشخص الموجود في الشريط وأن النقود مزيفة.

وقال مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، العقيد فيصل عيسى القاسم، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن عصابة إفريقية “حاولت الاحتيال على الشخص الموجود في الفيديو، حيث تعرف عليهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وثم تواصل معهم وأغروه بقدرتهم على مضاعفة أمواله، مستدرجين إياه إلى شقة تحوي صناديق الدولارات المزورة”.

وأضاف القاسم أن أفراد العصابة قاموا “بتصويره في محاولة لابتزازه ودفعه إلى إعطائهم مبالغ مالية، وعندها سارع لإبلاغ الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي اتخذت بدورها الإجراءات اللازمة للقبض عليهم”.

وقال القاسم إن “الشخص كاد أن يقع ضحية للعصابة لولا وعيه وسرعة تبليغه للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي سارعت بدورها في كشف الحقيقة”.

وأهاب المتحدث باسم شرطة دبي “بأفراد الجمهور بأخذ الحيطة والحذر من التواصل مع الغرباء والإعلانات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي وعدم تصديقهم، وإبلاغ أجهزة الأمن حال مواجهتهم مثل هذه الحوادث”.

وسبق أن تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر صناديق دولارات، قيل إنها مضبوطة من قبل أمن مطار دبي وهي مسروقة من خزينة العراق على متن طائرة عراقية خاصة تعود لرئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي.

المصدر: RT

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