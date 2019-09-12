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فتاة تخنق والدتها حتى الموت بسبب مكالمة مع عشيقها

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 12:29 مساءً
فتاة تخنق والدتها حتى الموت بسبب مكالمة مع عشيقها

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، على قتل والدتها خنقا، بمحافظة القليوبية في مصر، وذلك بعد أن كشفت الضحية عن علاقة عاطفية تربط ابنتها بشاب آخر. وحسب صحيفة الوطن المصرية، فإنّ الشابة ندى فكرت بطريقة شيطانية في التخلص من والدتها، التي استمعت إلى مكالمة الجنسية مع شاب، وقررت أن تخبر والدها، شعرت الفتاة بالخوف من افتضاح أمرها، فكان قرارها هو خنق والدتها حتى الموت.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من الكشف عن تفاصيل الجريمة، حيث قبضت على الفتاة واستمعت إلى أقوالها، بعدما جاء تقرير الكشف الأولي على جثة الأم، بوجود آثار ظاهرية في رقبة المتوفاة، ورفض استخراج التصريح بالدفن، لأنه لا يجزم أن الوفاة طبيعة واشتبه في حدوث جريمة.

استجوبت الأجهزة الأمنية الجانية التي كشفت عن وفاة والدتها، فالشكوك كانت تدور حوالها، وبالفعل اعترفت بما ارتكتبه بحق والدتها، التي دارت بينهما مشادة كلامية إثر افتضاح أمرها، فأجهزت الفتاة على والدتها من الخلف وخنقتها بحبل من القماش، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وادعت فقدان والدتها الوعي، وسقوطها أرضًا ما أدى لوفاتها.

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2019-09-12 2019-09-12
جرائم وحوادث
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