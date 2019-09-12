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مصر.. فيديو يوثق لحظة السقوط الكارثي لـ “ميكروباص” بالجيزة

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 12:41 مساءً
مصر.. فيديو يوثق لحظة السقوط الكارثي لـ “ميكروباص” بالجيزة

رصدت كاميرات المراقبة لحظة سقوط حافلة صغيرة من أعلى محور صفط اللبن بالجيزة، شمال مصر، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة آخرين.

ويظهر مقطع الفيديو اللحظة التي نجا فيها أحد المارة بأعجوبة بعد أن سقطت الحافلة بالقرب منه، اليوم الأربعاء. وكان مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، خالد مجاهد، أوضح أنه فور وقوع الحادث، تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت المصابين وحالات الوفاة كافة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.

وقال مجاهد إن الوزيرة هالة زايد، طلبت من وكيلة وزارة الصحة بالجيزة، سيدة مشرف، توفير كافة الرعاية الطبية للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية، وإرسال تقرير طبي عن حالة المصابين أولا بأول.

المصدر: الوطن

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2019-09-12
جرائم وحوادث
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