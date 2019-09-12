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تقرير: ريال مدريد يجهز عرضا خياليا لضم “الفرعون” صلاح

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 12:54 مساءً
تقرير: ريال مدريد يجهز عرضا خياليا لضم “الفرعون” صلاح

ذكر تقرير إنجليزي أن نادي ريال مدريد الإسباني يجهز عرضا ضخما بـ 210 ملايين يورو مقابل الحصول على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وذكر موقع “ليفربول إيكو” المختص بأخبار فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس، نقلا عن مصادر خاصة من داخل النادي، أن ريال مدريد قد يدفع 210 ملايين يورو مقابل الحصول على خدمات صلاح بعد نهاية الموسم الحالي.

وأحدث النجم المصري، ثورة في ملعب “أنفيلد” منذ انضمامه إلى ليفربول في العام 2017 لقاء 37 مليون جنيه إسترليني، حيث سجل في موسمه الأول 74 هدفا في 110 مباريات، محطما عدة أرقام قياسية.

وعلى الرغم من أنه لم يكرر أرقامه المذهلة في موسمه الثاني، إلا أن صلاح سجل 27 هدفا في الموسم المنصرم، بينها هدف ثمين في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، والذي توج به ليفربول على حساب توتنهام، بفوزه عليه بهدفين دون رد.

المصدر: وكالات

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2019-09-12 2019-09-12
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