فيسبوك يعاقب نتنياهو بعد تحريضه الدموي ضد العرب

أعلن موقع “فيسبوك” تعليق خدمة الرسائل الأوتوماتيكية للحملة الانتخابية لحزب الليكود، لمدة 24 ساعة بعد تحريضها الدموي ضد المواطنين العرب والقيادة العربية المنتخبة في إسرائيل.

وعللت إدارة “فيسبوك” قرارها بالقول إنه “تم تعليق الحملة الانتخابية لحزب الليكود لمدة 24 ساعة، وذلك بعد انتهاك سياسة النشر، فبعد متابعة ومراجعة المنشورات وجدنا انتهاكا لسياستنا بما يتعلق بخطاب الكراهية”.

وحرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة خاصة أرسلها إلى متابعيه عبر موقع “فيسبوك”، على المواطنين العرب وعلى النائب أيمن عودة بشكل خاص، وجاء في رسالته: “يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة الأسبوع المقبل، مع لابيد وعودة، غانتس وليبرمان، حكومة يسار علمانية، ضعيفة، ترتكز على العرب الذين يريدون إبادتنا جميعا، أطفال، نساء ورجال.

والتي ستسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية لتبيدنا جميعا”.

وفي هذا السياق، توجه النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على الفور إلى ممثلي شركة “فيسبوك”، وطالبهم بإزالة هذه الرسائل المحرضة ومعاقبة نتنياهو. وبناء على طلب عودة، أعلنت شركة “فيسبوك” عن تعطيل إمكانية إرسال الرسائل الخاصة في حساب رئيس الوزراء عبر الموقع لمخالفته القوانين. وكانت حملة نتنياهو الانتخابية حاولت أن تنأى برئيس الوزراء عن الرسالة التي أثارت موجة انتقادات، قائلة إنها نشرت من قبل موظف فيها دون معرفة نتنياهو شخصيا، وتم حذفها فور إطلاع نتنياهو عليها.

المصدر: وكالات