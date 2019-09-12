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الملك سلمان يبلغ عبّاس أن إعلان نتنياهو ضم أراض فلسطينية باطل

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 3:10 مساءً
الملك سلمان يبلغ عبّاس أن إعلان نتنياهو ضم أراض فلسطينية باطل

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية باطل ولاغ.

ووفق وكالة “وفا” الفلسطينية للأنباء، فقد جرى اتصال هاتفي هام ومطول بين الجانبين، أشار خلاله الملك سلمان إلى البيان السعودي الهام الذي أكد أن ذلك يمثل خرقا وانتهاكا للقانون الدولي، وأن أي محاولة لفرض الأمر الواقع على حساب الشعب الفلسطيني ستكون مرفوضة.

وجدد الملك سلمان تأكيد الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية قائلا: “إننا نقف معكم، ونحن معا سنتجاوز هذه الأزمة، بقيادتكم الحكيمة، والسعودية لم ولن تغير مواقفها الثابتة والمبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

بدوره، أعرب عباس عن شكره للملك سلمان على المواقف السعودية الثابتة تجاه فلسطين ومقدساتها والتي لم ولن تتغير، مؤكدا أن السعودية تقف تاريخيا إلى جانب قضيتنا العادلة دوما، وشعبنا الفلسطيني لن ينسى هذه المواقف الداعمة لفلسطين والقدس.

وشكر عباس الملك سلمان أيضا على دعوة السعودية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع عاجل في مكة المكرمة خلال أيام، لمواجهة هذه التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وقال عباس: “لن ننسى أبدا موقفكم في قمة الظهران التي سميت بقمة القدس نصرة لفلسطين والقدس، ونحن متأكدون من المواقف السعودية التي نعتز بها، وتدعم صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه”.

المصدر: وفا

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2019-09-12
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