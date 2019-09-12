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رجل أعمال إماراتي يلفت لزيادة عدد المحتاجين بالخليج.. ويوجه طلبا

كل الوطن1آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 8:34 مساءً
رجل أعمال إماراتي يلفت لزيادة عدد المحتاجين بالخليج.. ويوجه طلبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN): ألقى رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، الضوء على “ازدياد” عدد المحتاجين لمساعدات في دول مجلس التعاون الخليجي، متوجها بطلب إلى هذه الدول.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الحبتور على صفحته بتويتر، قائلا في تعليق: “للأسف ظاهرة المحتاجين الذين يطلبون مساعدات في تزايد كبير في مجلس التعاون الخليجي، وقدرة الأفراد على المساعدة، مهما بلغت ثرواتهم، فهي محدودة لا تغطي هذه الاحتياجات. لذا نطلب من دول الخليج العربي إعطاء الأولوية لاحتياجات المواطنين والتطلع الى أوضاعهم كأولوية ضرورية”.

وقال الحبتور في مقطع الفيديو: “في ظاهرة عجيبة من بعض الدول الكبيرة بمجلس التعاون الخليجي، نجد في تيليفوناتنا على المسجات رسائل لمساعدة، هذا مريض واحتاج مساعدة هذا ما اعرف ايش ابني ما دخل المدرسة وهذا ما يقدر يدفع، وهم مواطنين، على التويتر والانستغرام، الواحد يستغرب من هذا..”

واردف: “لذا أرجو من الحكومات الخليجية وخاصة الدول الكبرى في الخليج، لأكبر دولتين أن ينظرون إلى هذا بعين الاعتبار ويهتمون فيه ويشوفون المواطنين، صعب جدا جدا على الانسان أن يطلب أو يشحت، إلا إذا كان عليه ضغط كبير أن يصير يطلب مساعدة، نحن كمواطنين نساعد ونقدر نساعد بس ما نقدر نساعد كل واحد لسنا بدول نحن، ولهذا السبب على الدول الخليجية أن تهتم بهذا وتعمل نوع الدراسة تمسح مسح كامل في أي دولة خليجية تمسح مين المحتاج وتدرس حالته وتدعمه وتساعده..”

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2019-09-12 2019-09-12
عربي ودولي
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