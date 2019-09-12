تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن القتل قصاصاً في أحد الجناة بحفر الباطن كل الوطن “الداخلية” تبدأ في استقبال طلبات القبول والتسجيل بقوات أمن المنشآت على رتبة “جندي” كل الوطن صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول كل الوطن رجل أعمال إماراتي يلفت لزيادة عدد المحتاجين بالخليج.. ويوجه طلبا كل الوطن الملك سلمان يبلغ عبّاس أن إعلان نتنياهو ضم أراض فلسطينية باطل كل الوطن نائب مصري يطالب بالإعدام لـ “مروجي الشائعات” كل الوطن رابطة العالم الإسلامي والطائفة الإنجيلية الأمريكية يصدران بياناً مشتركاً يؤكد على تعزيز التعايش والوئام العالمي كل الوطن عدالة الفرص بين الجنسين على طاولة قيادات التعليم الجامعي كل الوطن وقفة في رام الله تضامنا مع المعتقلين في السجون الإسرائيلية تطالب بالإفراج عن المضربين عن الطعام كل الوطن “السيادي” السوداني: الحكومة مستعدة للتوصل إلى سلام خلال شهرين
» » » القتل قصاصاً في أحد الجناة بحفر الباطن

القتل قصاصاً في أحد الجناة بحفر الباطن

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 10:05 مساءً
القتل قصاصاً في أحد الجناة بحفر الباطن

كل الوطن – واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمحافظة حفر الباطن، فيما يلي نصه :

أقدم / عبدالرحمن بن علي بن هادي المري ( سعودي الجنسية )، على قتل / مشعل بن عموش بن سليم المطيري ( سعودي الجنسية )، وذلك بضربة بحديدة كبيرة عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسده حتى فارق الحياة، وذلك إثر مشاجرة بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالرحمن بن علي بن هادي المري (سعودي الجنسية) يوم الأربعاء 12 / 01 / 1441 هـ بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

رابط مختصر
2019-09-12 2019-09-12
أخبار المناطقجرائم وحوادث
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن