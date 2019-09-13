تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن محام: زين العابدين بن علي تعرض لأزمة صحية كل الوطن بالفيديو.. سيول وأمطار تجرف عدة سيارات بالجزائر العاصمة كل الوطن مصر.. مفاجآت وتطورات مثيرة في قضية المقاول الفنان محمد علي (فيديو) كل الوطن زيادة بكتيريا الأمعاء قد تساعد في مكافحة مرض قاتل! كل الوطن ممرضات سعوديات ينقذن حياة مواطنة على طائرة السعودية كل الوطن القتل قصاصاً في أحد الجناة بحفر الباطن كل الوطن “الداخلية” تبدأ في استقبال طلبات القبول والتسجيل بقوات أمن المنشآت على رتبة “جندي” كل الوطن صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول كل الوطن رجل أعمال إماراتي يلفت لزيادة عدد المحتاجين بالخليج.. ويوجه طلبا كل الوطن الملك سلمان يبلغ عبّاس أن إعلان نتنياهو ضم أراض فلسطينية باطل
» » ممرضات سعوديات ينقذن حياة مواطنة على طائرة السعودية

ممرضات سعوديات ينقذن حياة مواطنة على طائرة السعودية

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 1:08 صباحًا
ممرضات سعوديات ينقذن حياة مواطنة على طائرة السعودية

كل الوطن – الرياض: أنقذت ممرضتان سعوديتان حياة مواطنة بعد أن تعرضت لأزمة صحية شديدة خلال رحلة الخطوط السعودية المتجهة من عرعر للرياض صباح اليوم الخميس.

وقال زوج المواطنة: بأن زوجته تعرضت لحالة أغماء أثناء سير الرحلة في الجو، وعلى الفور بادرت الممرضة حنان فهد حنيظل والممرضة حصة حمود العنزي يعملن في صحة الشمالية بعرعر بسرعة معالجة زوجته، وذلك من خلال بعض الأجهزة التي يحملنها في الشنط الخاصة بهن، حيث قاماً بمساعدتها بإجراءات طبية أسفرت عن استعادة وعيها وتحسن حالتها، مبيناً بأن الممرضتان رافقاً زوجته حتى الوصول إلى مطار الملك خالد الدولي، وثمن زوج المواطنة مبادرة الممرضتان وقيامهن بواجب إنساني ساهم في إنقاذ حياة زوجته.

رابط مختصر
2019-09-13 2019-09-13
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن