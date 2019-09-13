ممرضات سعوديات ينقذن حياة مواطنة على طائرة السعودية

كل الوطن – الرياض: أنقذت ممرضتان سعوديتان حياة مواطنة بعد أن تعرضت لأزمة صحية شديدة خلال رحلة الخطوط السعودية المتجهة من عرعر للرياض صباح اليوم الخميس.

وقال زوج المواطنة: بأن زوجته تعرضت لحالة أغماء أثناء سير الرحلة في الجو، وعلى الفور بادرت الممرضة حنان فهد حنيظل والممرضة حصة حمود العنزي يعملن في صحة الشمالية بعرعر بسرعة معالجة زوجته، وذلك من خلال بعض الأجهزة التي يحملنها في الشنط الخاصة بهن، حيث قاماً بمساعدتها بإجراءات طبية أسفرت عن استعادة وعيها وتحسن حالتها، مبيناً بأن الممرضتان رافقاً زوجته حتى الوصول إلى مطار الملك خالد الدولي، وثمن زوج المواطنة مبادرة الممرضتان وقيامهن بواجب إنساني ساهم في إنقاذ حياة زوجته.