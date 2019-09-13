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زيادة بكتيريا الأمعاء قد تساعد في مكافحة مرض قاتل!

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 1:59 صباحًا
زيادة بكتيريا الأمعاء قد تساعد في مكافحة مرض قاتل!

تحمل تجربة علمية جديدة بقيادة جامعة بريطانية، أملا في تدمير السرطانات القاتلة بمجرد ابتلاع قرص يحتوي على كائنات حية مجهرية.

ويساعد “زبادي البروبيوتيك”، الموجود في المتاجر منذ التسعينيات، على تعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية، وكشف العديد من البحوث المتنوعة أن وجود مجموعة متنوعة من المكروبات في أمعائنا، من مصادر الطعام، تشجع الجهاز المناعي على العمل بشكل أكثر فعالية.

وبناء على هذه النظرية، يمكن استخدام الميكروبات لتحسين رعاية مرضى السرطان، وهو ما اعتمدته التجربة البريطانية الجديدة.

واختبر العلماء في مركز 4D Pharma Plc and oncologists التابع لجامعة كوليدج لندن، سلالة بروبيوتيك (متممات غذائية من البكتيريا الحية أو الخمائر) من البكتيريا المعوية، في 120 مريضا يعانون من حالات مثل سرطان الثدي والبروستاتا والمثانة وسرطان الرئة وسرطان الكلى.

وتوجد البكتيريا في الأمعاء وفي الأطعمة مثل الجبن والزيتون، وفي النسخة المصنعة منها، والتي تحمل اسم MRx0518، وتم استخراج هذه الكائنات الحية المجهرية من عينات بكتيريا “المعوية الدجاجية” الصحية.

ووجد العلماء أن البكتيريا “المعوية الدجاجية ” يمكن أن تحفز الجسم على إفراز خلايا مناعية متخصصة يمكنها مهاجمة الأورام السرطانية.

وصمم دواء MRx0518 ليتم استخدامه مع علاج السرطان المسمى immunotherapy، والذي يساعد أجهزة المناعة الخاصة بالمرضى على تحديد خلايا السرطان وتدميرها.

المصدر: ديلي ميل

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2019-09-13 2019-09-13
الصحة والجمال
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