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بالفيديو.. سيول وأمطار تجرف عدة سيارات بالجزائر العاصمة

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 2:26 صباحًا
بالفيديو.. سيول وأمطار تجرف عدة سيارات بالجزائر العاصمة

وكالات – أعلنت السلطات الجزائرية مساء الخميس حالة استنفار قصوى بالجزائر العاصمة بسبب تساقط كميات كبيرة من الأمطار تجاوزت (40 ملم) تسببت في سيول جارفة أغرقت جميع أحياء ولاية الجزائر في المياه والأوحال.

ووفق التقارير المحلية فقد شهدت ولاية الجزائر العاصمة مساء اليوم هطول أمطار غزيرة لساعات طويلة نتجت عنها سيول جارفة تسببت في عرقلة حركة السير في عدة مناطق وغلق العديد من الطرقات الرئيسية بالإضافة إلى تحويل جميع الرحلات الجوية نحو مطارات شرقي البلاد.

وغمرت السيول ومياه الأمطار المتساقطة العديد من المنازل والمحلات بعدة بلديات من العاصمة استدعت تضافر الجهود من أجل التدخل وإسعاف العائلات العالقة كما غمرت المياه محطات (مترو الجزائر) التي تحولت إلى مسابح عائمة.

بالفيديو.. سيول وأمطار تجرف عدة سيارات بالجزائر العاصمة
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2019-09-13
عربي ودوليفيديوهات
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