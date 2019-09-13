نتنياهو: الحرب على غزة قد تقع في أي لحظة

القدس / وكالات :قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن بلاده قد تشن حربا على قطاع غزة “في أي لحظة”.

تصريحات نتنياهو قالها للصحفيين خلال عودته من موسكو، التي بدأ زيارة لها الخميس، وفق القناة الإسرائيلية الـ13 (خاصة)، وتأتي قبل 4 أيام من انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء.

كان نتنياهو قال لعدة وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، بأنه “لا مفر من تنفيذ عملية عسكرية ضد قطاع غزة”.

وعلى ذات الصعيد، قالت القناة الإسرائيلية وفق الاناضول إن الجيش “رفع مستوى الاستعداد للاشتباكات المتوقعة على حدود غزة اليوم”.

وأضافت: “يخشى المستوى الأمني الإسرائيلي ​​التدهور بسبب التقييم بأن إسرائيل ستمتنع عن الذهاب إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق”.

وتابعت: “يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال إطلاق الصواريخ على التجمعات في غلاف غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع أو على مدار الأيام القليلة المقبلة حتى يوم الانتخابات، وكذلك الاحتكاك على السياج ومحاولات التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية”.

واستدركت القناة الإسرائيلية: “ومع ذلك، ورغم حالة التأهب القصوى، لا توجد تعليمات خاصة لسكان الجنوب اليوم، كما أن الأنشطة هناك مستمرة المعتاد”.

وستجري الانتخابات الإسرائيلية العامة الثلاثاء المقبل.