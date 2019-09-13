الحكومة المصرية توضح حقيقة “أدوات مدرسية مضرة بالصحة”

كل الوطن- وكالات: أصدر المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المصري بيانا، اليوم الجمعة، للرد على شائعات تحدثت عن وجود أدوات مدرسية في الأسواق من شأنها الإضرار بصحة التلاميذ.

ونفى مجلس الوزراء، في بيانه، أنباء استيراد أدوات مدرسية مثل الأقلام الرصاص وغيرها، تضر بصحة التلاميذ، حيث تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، بحسب موقع “مصراوي”.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن كافة الأدوات المدرسية المتداولة بالأسواق سواء المستوردة أو المُصنعة محليًا آمنة تمامًا على صحة التلاميذ ولا تتسبب في أي أمراض، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية.

وأضافت الوزارة أنه يتم تشديد الرقابة على كافة المنتجات المستوردة، حيث يتم التأكد من إجراءات الإفراج الجمركي عنها، وأن المنتج مُطابق لكافة المواصفات القياسية المعتمدة سواء المحلية أو العالمية، وذلك لمنع دخول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات من الخارج إلى السوق المحلي، حمايةً للمستهلك المصري، وذلك وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1994، الخاص بمنع الغش والتدليس، والذي تنص بنوده على “الرقابة على المنتج وفقًا للمواصفة الخاصة بكل منتج”.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.