الإمارات تعلن مقتل 6 من جنودها في حادث تصادم

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية عن مقتل 6 عناصر من جنودها نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية “أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات”.

#عاجل_وامأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أداهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات. — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 13, 2019

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، بأن الجنود القتلى هم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

شهداء الإمارات ،،، فخرنا https://t.co/4DZoJAC8rM — عبدالله بن زايد (@ABZayed) September 13, 2019

وفي وقت لم تذكر القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية مكان حادث التصادم، تقدمت بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الضحايا.

المصدر: “وام”

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