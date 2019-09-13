تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الرئاسيات التونسية.. إقبال متفاوت على مكاتب الاقتراع خارج البلاد كل الوطن صيني يدفع 35 ألف دولار لـ”استنساخ” قطة..بعد نفوق القطة الأصلية كل الوطن صحيفة ألمانية تمدح اللاجئين السوريين: أثبتوا عكس ما يقال عنهم! كل الوطن مهرجان ولي العهد للهجن يسجل رقماً قياسياً بموسوعة جينيس للمرة الثالثة كل الوطن إعادة افتتاح مركز القلب بمستشفى الملك فهد بجدة وإجراء 10 عمليات بدون تدخل جراحي كل الوطن المملكة : لا بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن… دعت أطراف النزاع إلى حوار جدة بشكل فوري كل الوطن الجيش الإماراتي يعلن مقتل 6 من جنوده كل الوطن الإمارات تعلن مقتل 6 من جنودها في حادث تصادم كل الوطن مجلس الشورى يحث وزارة الإعلام بالارتقاء والتعبير الفعال عن قضايا المملكة كل الوطن الحكومة المصرية توضح حقيقة “أدوات مدرسية مضرة بالصحة”
» » صحيفة ألمانية تمدح اللاجئين السوريين: أثبتوا عكس ما يقال عنهم!

صحيفة ألمانية تمدح اللاجئين السوريين: أثبتوا عكس ما يقال عنهم!

كل الوطن1آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 6:12 مساءً
صحيفة ألمانية تمدح اللاجئين السوريين: أثبتوا عكس ما يقال عنهم!

كل الوطن- متابعات- اورينت نت : مدحت صحيفة سود دوتشه الألمانية اللاجئين السوريين، وقالت، إن اللاجئين السوريين على وجه الخصوص أثبتوا عكس ما يقال عنهم، وهو أنهم كسالى ولا يتعلمون اللغة، وقد تبين ذلك بعد مرور 4 سنوات على قدومهم إلى ألمانيا.

وعززت الصحيفة مدحها ودعواها بحق السوريين، بالاستناد إلى إحصاءات صادرة عن وكالة العمل الألمانية، حيث أشارت إلى أنه من بين كل 10 لاجئين سوريين يعمل 4، أي أن 40% من اللاجئين أصبحوا منتجين.

وفندت الصحيفة رواية بعض الألمان المعارضين لسياسة الهجرة التي تدعي بأن ثلثي اللاجئين لا يعملون بالقول، إن هذه  الرواية غير عادلة لأن اللاجئ لا تتوفر له الأوراق المطلوبة منذ قدومه، حيث يضطر أغلب اللاجئين للانتظار سنة أو أكثر للحصول على الإقامة وتصريح العمل. لغة وعمل.. السوريون أسرع وركزت الصحيفة على نقطة مهمة وهي سرعة اللاجئين السوريين الذين قدموا في 2015 بتعلم اللغة ودخول سوق العمل، حيث أجرت الصحيفة مقارنة بين اللاجئين السوريين واللاجئين القادمين من يوغسلافيا الذين جاؤوا إلى ألمانيا في التسعينيات من القرن الماضي.

يشار إلى أن  وزارة الداخلية الألمانية أكدت وجود تقدم في نسب الناجحين من السوريين، لاجتياز مستوى اللغة المتوسط b1، حيث تبين بحسب إحصاءات وزارة الداخلية أن 33% من اللاجئين السوريين اجتازوا  هذه المرحلة من اللغة وأصبحوا قادرين على إدارة حوار  والفهم التلقائي للمحادثات في الحياة اليومية.

رابط مختصر
2019-09-13 2019-09-13
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1