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صيني يدفع 35 ألف دولار لـ”استنساخ” قطة..بعد نفوق القطة الأصلية

كل الوطن1آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 6:38 مساءً
صيني يدفع 35 ألف دولار لـ”استنساخ” قطة..بعد نفوق القطة الأصلية

كل الوطن- فوكس نيوز : على مدار السنوات الماضية، تمكنت شركة صينية من استنساخ عشرات الكلاب، لكنها أخيرا فعلت شيئا مختلفا: استنساخ قطة.

وفي التفاصيل التي أوردتها شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، الأحد، فإن الشركة استنسخت القطة بعد نفوق القطة الأصلية لرجل في العشرينيات من عمره قبل أشهر.

وأضاف المصدر أن الرجل الذي يدعى هوانغ يا، تواصل مع شركة استنساخ الحيوانات الأليفة، بعدما فقد قطته المحببة في يناير الماضي، طالبا منهم “نسخة أخرى منها”.

ولبت الشركة التي استنسخت 40 كلبا في السنوات الماضية طلب هوانغ، الذي قال إنه لم يكن بمقدوره الاستغناء عن القطة “غارليك”.

وتمكنت الشركة من استنساخ القطة التي سميت بنفس الاسم من خلايا أخذت من القطعة الميتة، ووضعت العينات في بويضات قطة، وجرى في النهاية إنتاج 40 جنيا مستنسخا.

وقال رئيس فريق الباحثين في الشركة، تشن بنشي، إنه كانت هناك 3 حالات حمل، نجحت واحدة منها.

ودفع هوانغ تكاليف العملية البالغة 35 ألف دولار، علما أن تكاليف استنساخ الكلاب السابقة بمبالغ وصلت إلى 53 ألف دولار لكل حالة.

وذكر المدير التنفيذي للشركة مي جيدونغ، أن معظم عملاء الشركة من الشباب، وليسوا من أصحاب الدخل المرتفع، وأضاف أنهم يدفعون مبالغ باهظة من أجل حيوانات أليفة يعتبرونها جزءا من الأسرة.

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2019-09-13 2019-09-13
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