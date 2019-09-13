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الرئاسيات التونسية.. إقبال متفاوت على مكاتب الاقتراع خارج البلاد

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 7:49 مساءً
الرئاسيات التونسية.. إقبال متفاوت على مكاتب الاقتراع خارج البلاد

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن مكاتب الاقتراع للرئاسيات بالدول العربية، شهدت “إقبالا هاما جدا”، اليوم الجمعة، فيما كان الإقبال أضعف في باقي الدول.

وكشف رئيس الهيئة، نبيل بفون، أنه “إلى حدود منتصف نهار اليوم بتوقيت غرينتش، تم فتح نحو 80 بالمئة من مكاتب الاقتراع بالخارج، أي حوالي 340 مكتبا”، مضيفا أن “مكاتب الاقتراع في القارة الأمريكية ستفتح أبوابها نهاية هذا اليوم”.

وأوضح أن مكاتب الاقتراع الأولى التي فتحت أبوابها أمام الناخبين، كانت في مدينتي جاكرتا الإندونيسية وسيدني الأسترالية، وفي الدول العربية.

وخصصت الهيئة 4 آلاف و564 مركز اقتراع، تضم 13 ألف مكتب تصويت داخل البلاد، فيما تم فتح 304 مراكز اقتراع في الخارج، تضم 384 مكتب تصويت في 46 دولة.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين بالخارج 384 ألف ناخب وناخبة، فيما تجاوز عدد نظرائهم بالداخل 7 ملايين.

وسيستمر التصويت في الخارج حتى الأحد المقبل، وستكون سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، آخر مدينة أجنبية يصوت فيها التونسيون.

المصدر: وكالات

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