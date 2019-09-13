وفاة صلاح الدين الجمالي مبعوث تونس للأمين العام للجامعة العربية لليبيا

نعت وزارة الشؤون الخارجية التونسية المغفور له صلاح الدين الجمالي المبعوث الحالي للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا وكاتب الدولة والسفير الأسبق الذي وافته المنية هذا اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، عن عمر يناهز الاثنتين وسبعين سنة قضى أغلبها بوزارة الشؤون الخارجية.

وتقدم وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي وكاتبي الدولة لدى وزير الخارجية صبري البشطبجي وحاتم الفرجاني وكافة إطارات وأعوان الوزارة بعبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، راجين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه وإن لله إن اليه راجعون.

والتحق الفقيد بالوزارة سنة 1973 أين تقلد فيها العديد من المهام بالإدارة المركزية وفي الخارج ومن بينها : كاتب دولة للشؤون المغاربية والعربية والأفريقية، وسفير تونس على التوالي بسوريا والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن وقنصل عام لتونس بجدة وباريس.

وقد تم تعيينه منذ أكتوبر 2016، بإجماع الدول العربية مبعوث الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا، المهمة التي مارسها إلى أن وافته المنية.

وهو محرز على الدكتوراه من جامعة السربون بباريس في مادة الجغرافيا وله مؤلفات في الجغرافيا الاقتصادية والإنسانية.

كما تولى المغفور له إهداء مكتبته الخاصة إلى المكتبة الوطنية التي تحتوي على أكثر من ألفي كتاب ونشرية. والفقيد متحصل على وسام الجمهورية ووسام الاستقلال.

المصدر: وكالات