تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الشاي يحافظ على بنية دماغ المسنين …أجراها باحثون في جامعة سنغافورة الوطنية كل الوطن الشورى يحثّ وزارة الإعلام بالارتقاء والتعبير الفعّال عن قضايا المملكة كل الوطن وفاة صلاح الدين الجمالي مبعوث تونس للأمين العام للجامعة العربية لليبيا كل الوطن الرئاسيات التونسية.. إقبال متفاوت على مكاتب الاقتراع خارج البلاد كل الوطن صيني يدفع 35 ألف دولار لـ”استنساخ” قطة..بعد نفوق القطة الأصلية كل الوطن صحيفة ألمانية تمدح اللاجئين السوريين: أثبتوا عكس ما يقال عنهم! كل الوطن مهرجان ولي العهد للهجن يسجل رقماً قياسياً بموسوعة جينيس للمرة الثالثة كل الوطن إعادة افتتاح مركز القلب بمستشفى الملك فهد بجدة وإجراء 10 عمليات بدون تدخل جراحي كل الوطن المملكة : لا بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن… دعت أطراف النزاع إلى حوار جدة بشكل فوري كل الوطن الجيش الإماراتي يعلن مقتل 6 من جنوده
» » الشاي يحافظ على بنية دماغ المسنين …أجراها باحثون في جامعة سنغافورة الوطنية

الشاي يحافظ على بنية دماغ المسنين …أجراها باحثون في جامعة سنغافورة الوطنية

كل الوطن1آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 8:57 مساءً
الشاي يحافظ على بنية دماغ المسنين …أجراها باحثون في جامعة سنغافورة الوطنية

كل الوطن- متابعات-  الأناضول: أفادت دراسة سنغافورية حديثة بأن كبار السن الذين يشربون الشاي بانتظام 4 مرات على الأقل أسبوعيا، يتمتعون بكفاءة أفضل في بنية الدماغ.

الدراسة أجراها باحثون في جامعة سنغافورة الوطنية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Aging) العلمية.

وأوضح الباحثون أن الدراسات السابقة كشفت أن شرب الشاي مفيد لصحة الإنسان، وتشمل فوائده تحسين الحالة المزاجية، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أظهرت نتائج دراسة طويلة أجريت في 2017 أن شرب الشاي يوميا يمكن أن يقلل من خطر التدهور المعرفي لدى كبار السن بنسبة 50 بالمئة.

وبعد هذا الاكتشاف، رصد فريق البحث في دراسته الجديدة التأثير المباشر للشاي على شبكات الدماغ.

وقام الفريق بمراقبة 36 شخصا بالغا متوسط أعمارهم 60 عاما فأكثر، وجمعوا بيانات حول صحتهم البدنية والنفسية وأسلوب حياتهم.

وخضع المشاركون المسنون لاختبارات نفسية عصبية وتصوير بالرنين المغناطيسي على أدمغتهم، في الفترة من 2015 إلى 2018.

ووجد الباحثون أن من يشربون الشاي الأخضر أو الشاي الأسود 4 مرات على الأقل أسبوعيا لمدة 25 عاما تقريبا، شبكات الدماغ لديهم مترابطة بطريقة أكثر فاعلية، ويتمتعون بصحة أفضل في وظائف المخ.

ووجدوا أيضا أن شرب الشاي ينظم عمل مناطق الدماغ بشكل أفضل، وهذا يرتبط بتحسين الوظائف المعرفية، مقارنة بمن لا يشربون الشاي.

وقال البروفيسور فينج لي، “إن نتائجنا تقدم أول دليل على الإسهام الإيجابي لشرب الشاي في بنية الدماغ، وتشير إلى أن تناوله بانتظام له تأثير وقائي ضد التدهور في تنظيم المخ المرتبط بتقدم العمر”.

وأضاف أن “كبار السن الذين يتمتعون بتنظيم أفضل في بنية الدماغ، تكون الاتصالات بين مناطق الدماغ لديهم أكثر تنظيما، وهذا يؤدي إلى معالجة المعلومات بشكل أكثر كفاءة”.

وكانت أبحادث هولندية، أفادت بأن تناول ما بين 3 إلى 5 أكواب من الشاي الأحمر يوميا، يجنب الأشخاص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

وأوصى مجلس الصحة في هولندا، وهو هيئة علمية مستقلة، الأشخاص بتناول الشاي باعتباره مشروبا صحيا يحافظ على الصحة، ويقي من السمنة.

رابط مختصر
2019-09-13 2019-09-13
الصحة والجمال
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1