تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن “الجمارك” تكشف حقيقة “حجز إبل حتى الموت” في “منفذ الرقعي” كل الوطن الشاي يحافظ على بنية دماغ المسنين …أجراها باحثون في جامعة سنغافورة الوطنية كل الوطن الشورى يحثّ وزارة الإعلام بالارتقاء والتعبير الفعّال عن قضايا المملكة كل الوطن وفاة صلاح الدين الجمالي مبعوث تونس للأمين العام للجامعة العربية لليبيا كل الوطن الرئاسيات التونسية.. إقبال متفاوت على مكاتب الاقتراع خارج البلاد كل الوطن صيني يدفع 35 ألف دولار لـ”استنساخ” قطة..بعد نفوق القطة الأصلية كل الوطن صحيفة ألمانية تمدح اللاجئين السوريين: أثبتوا عكس ما يقال عنهم! كل الوطن مهرجان ولي العهد للهجن يسجل رقماً قياسياً بموسوعة جينيس للمرة الثالثة كل الوطن إعادة افتتاح مركز القلب بمستشفى الملك فهد بجدة وإجراء 10 عمليات بدون تدخل جراحي كل الوطن المملكة : لا بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن… دعت أطراف النزاع إلى حوار جدة بشكل فوري
» » “الجمارك” تكشف حقيقة “حجز إبل حتى الموت” في “منفذ الرقعي”

“الجمارك” تكشف حقيقة “حجز إبل حتى الموت” في “منفذ الرقعي”

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 9:14 مساءً
“الجمارك” تكشف حقيقة “حجز إبل حتى الموت” في “منفذ الرقعي”

أصدرت الجمارك السعودية بياناً عبر حسابها على موقع «تويتر» حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إرسالية إبل في جمرك الرقعي تحت عنوان «حجزت في المنفذ ولم يسمح لصاحبها بالخروج بها أو العودة إلى المملكة، وأنها حجزت دون علف أو ماء ومات بعضها بسبب الجوع والعطش».

وأوضحت الهيئة العامة للجمارك أنه وردت إرسالية إبل إلى جمرك الرقعي بقصد الخروج من المملكة وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية تبين أنها لم تستوف الشروط اللازمة للخروج بها، كما ثبت للجمرك وجود قصد تهريب، وعليه تم إبلاغ صاحب الإرسالية المخالفة بربط قيمتها بالتأمين لحين الانتهاء من إجراءات القضية، إلا أنه رفض تنفيذ ذلك، ما استدعى قيام جمرك الرقعي بتخصيص مكان للإبل في المنفذ ليتمكن صاحبها من رعايتها والعناية بها، ولا زال حتى هذه اللحظة يقوم برعايتها رافضاً تنفيذ ما أبلغ به، علماً أن القضية أحيلت إلى النيابة العامة جهة الاختصاص بالتحقيق في قضايا التهريب الجمركي.

وأوضحت «الجمارك» أن جمرك الرقعي يستقبل يومياً إرساليات إبل وأغنام يقوم أصحبها بإخراجها إلى دولة الكويت وتتم عملية خروجها بانسيابية ومرونة لاستيفائها الشروط اللازمة.

وطالبت «الجمارك» وسائل الإعلام التي تداولت الخبر بتحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والاستناد في نقلها إلى المصادر الموثوقة والرسمية.

المصدر: عكاظ

رابط مختصر
2019-09-13 2019-09-13
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن