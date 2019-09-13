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الدمام: إنقاذ شخصين تعطل قاربهما في عرض البحر

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 10:02 مساءً
الدمام: إنقاذ شخصين تعطل قاربهما في عرض البحر

كل الوطن – الرياض: تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الجبيل في المنطقة الشرقية، أمس (الخميس)، من مساعدة شخصين تعطل بهما قاربهما بعرض البحر في مياه المملكة.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر القريني، أن بلاغاً ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الجبيل، تضمن تلقيهم اتصالاً على هاتف الطوارئ يفيد بتعطل قارب كويتي بعرض البحر.

وأضاف أنه على الفور توجهت دورية من القطاع، وعند وصولها إلى موقع البلاغ عثرت على القارب متعطلاً، وعلى متنه شخصان أحدهما يحمل الجنسية الكويتية ومرافقه يحمل الجنسية الهندية، وهما بحالة صحية جيدة، مؤكدا أنه تم التأكد من سلامة الراكبين، وتقديم المساعدة لهما وإصلاح العطل، ومرافقتهما حتى غادرا لوجهتهما المقصودة.

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2019-09-13 2019-09-13
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