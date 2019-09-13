تحذير في الكويت.. غرامة “البيجامة” ألف دينار

كل الوطن – متابعات: تقدم النائب الكويتي ماجد المطيري بمشروع قانون للبرلمان، يلزم المواطنين والوافدين باحترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع الكويتي، ومن بينها الظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية (بيجامة النوم)، حسبما ذكرت صحيفة القبس الكويتي. ويقترح القانون تغريم كل من يخل بتلك الآداب ما لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد على 1000 دينار، ومضاعفة العقوبة عند التكرار.

واقترح المطيري 11 صفة تستوجب العقاب، وتتضمن الظهور في الأماكن العامة بزي يحمل صوراً أو عبارات تسيء للذوق وتخل بالآداب، والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء ولكرامة الأشخاص، والظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية (بيجامة النوم)، والكتابة أو الرسم ومن في حكمهما – من دون تصريح من الجهات المختصة – على الجدران.

كما يتضمن مشروع القانون تغريم على «رفع صوت الموسيقى في الأماكن العامة، ومناداة الغير بعبارات خادشة وعنصرية، وتعريض الأطفال والنساء واستغلالهم لمواقف وأنشطة تسبب الخطر أو الفزع، والتعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات، والتغرير بهم وتصويرهم خفية بقصد السخرية منهم أو إيقاعهم في فخ المقالب».