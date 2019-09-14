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رجل أعمال سعودي يكافئ رجلا عفا عن قاتل ابنه (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 2:28 صباحًا
رجل أعمال سعودي يكافئ رجلا عفا عن قاتل ابنه (فيديو)

أعلن رجل الأعمال السعودي، سعد بن سفران العرابي، عن تبرعه بقطعة أرض في مكة لصالح والد الطالب معتز خويتم الحارثي، بعد أن عفا عن قاتل ابنه.

كما كشف العرابي عن نيته إطلاق اسم الطفل “معتز” على مسجد يقوم ببنائه في السودان، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه الشهر المقبل.

وأشاد رجل الأعمال السعودي بنبل أخلاق والد الطفل المقتول الذي يعرفه من 20 سنة، حيث أكد أنه ضرب مثالا نادرا في الرحمة، خاصة بعد رفضه الملايين التي عرضت عليه كدية.

وكان والد الطفل سجل مقطع فيديو وثق خلاله عفوه عن قاتل ابنه، وأكد عبره أن ما حدث لابنه كان قضاء وقدرا وليس ناجما عن أي إهمال من قبل إدارة المدرسة أو المعلمين، إذ حدث شجار بين طالبين في المدرسة، ما أدى إلى مقتل أحدهما، وهو معتز.

وذكر الحارثي أن ابنه معتز هو الخامس بين إخوانه، مؤكدا أن جميع أفراد أسرته تقبلوا الحادث بالصبر والاحتساب، وقرروا جميعا التنازل عن القصاص.

المصدر: “تويتر” + وكالات

رجل أعمال سعودي يكافئ رجلا عفا عن قاتل ابنه (فيديو)
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2019-09-14
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