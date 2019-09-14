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بعد منع “الغذاء والدواء”.. توضيح للمستهلكين حول إضافة السكر في العصائر الطازجة

كل الوطنآخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 2:46 صباحًا
بعد منع “الغذاء والدواء”.. توضيح للمستهلكين حول إضافة السكر في العصائر الطازجة

تفاعلت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مع تساؤلات المغردين عبر «تويتر» حول منع السكر المضاف أو مصادره في العصائر الطازجة وخلطاتها.

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن القرار يتضمن منع المحلات من تقديم السكر المضاف أو مصادره في العصائر، أما في حال أراد المستهلك إضافة السكر بنفسه وحسب طلبه فلا مانع، كذلك لا يمنع إتاحة السكر للمستهلك.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت أنه اعتبارا من 1 يناير 2020 سيتم تطبيق لائحة العصائر الطازجة والمشروبات وخلطات العصائر على محلات العصائر، المطاعم، المقاهي وأكشاك البيع في مراكز التموين، التي تمنع تمنع استخدام السكر المضاف أو مصادره (العسل، شراب الجلوكوز) والمنكهات والملونات ومشروبات الطاقة في «العصائر الطازجة وخلطاتها».

عكاظ

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2019-09-14 2019-09-14
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