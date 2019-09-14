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مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعلق على حريق بقيق

كل الوطنآخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 11:38 صباحًا
مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعلق على حريق بقيق

ضمن ردود فعل السلطات السعودية على حريق نشب بمعملين تابعين لشركة “أرامكو” بمدينة بقيق، نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد الامير محمد بن سلمان، تغريدة على صفحته في “تويتر”.

وكتب العساكر بوسم بقيق: “اللهم نستودعك وطننا وأهله، أمنه وأمانه، ليله ونهاره، أرضه وسماءه .. ربّ اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين”.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، من بين أول المتفاعلين مع خبر اندلاع حريق بقيق.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية تمكن فرق الأمن الصناعي بشركة “أرامكو” من السيطرة على حريقين اندلعا في معملين تابعين للشركة بعد استهدافهما بطائرات مسيرة.

المصدر: “تويتر”

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2019-09-14
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