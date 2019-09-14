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آل الشيخ يعلق على حريقي معملي “أرامكو” بعد استهدافهما بطائرات مسيرة

كل الوطنآخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 11:49 صباحًا
آل الشيخ يعلق على حريقي معملي “أرامكو” بعد استهدافهما بطائرات مسيرة

كان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، من بين أول المتفاعلين مع خبر اندلاع حريق بمعملين تابعين لشركة “أرامكو” بمدينة بقيق، في وقت مبكر اليوم السبت.

وكتب آل الشيخ في حسابه على “تويتر” تغريدة قال فيها: “حسابات مغرضة وكذب وإشاعات … الحمد الله أمن وأمان … البقيق بخير !”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أكدت تمكن فرق الأمن الصناعي بشركة “أرامكو” من السيطرة على حريقين اندلعا في معملين تابعين للشركة بعد استهدافهما بطائرات مسيرة لم تحدد مصدرها.

وتعد “أرامكو” أكبر شركة نفط في العالم، وقد أعلنت مؤخرا أنها جنت أرباحا خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 46.9 مليار دولار.

المصدر: “تويتر” + وكالات

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