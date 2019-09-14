خالد بن سلمان يُجدد لهادي دعم السعودية لشرعية حكومته

جدد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أمس الجمعة، للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، دعم المملكة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وشرعيتها الدستورية.

وأكد على حسابه في “تويتر” أنه التقى الرئيس اليمني بتوجيهات من شقيقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونقل إلى هادي “تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود وحكمته”.

وأعرب الأمير خالد أثناء اللقاء الذي وصفه “مثمرا وإيجابيا” مجددا عن دعم الرياض للرئيس اليمني وحكومته لـ”الحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن”، مضيفا أن الاجتماع تناول “العلاقات بين البلدين والشراكة الإستراتيجية وأهمية الحوار لمعالجة القضايا الداخلية في اليمن”، علاوة على مواصلة التعاون والتنسيق في مجال محاربة جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) ومكافحة الإرهاب وتأمين الملاحة.

بناء على توجيهات سمو سيدي ولي العهد، تشرفت بلقاء فخامة الرئيس اليمني ونقلت له تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود وحكمة فخامته، وأكدت له دعم المملكة لفخامته وحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الامن والاستقرار في اليمن الشقيق. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 14, 2019

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن الأمير خالد أكد أثناء اللقاء “موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيته الدستورية.. حتى يعم الأمن والسلام والاستقرار وفقا لمرجعيات السلام المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، وأن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المملكة”، مشيدا بحرص هادي على الحوار لمعالجة القضايا وسعيه لإنجاحه.

ويأتي ذلك على خلفية النزاع الذي اندلع داخل التحالف العربي في الجنوب اليمني بين قوات الحكومة اليمنية التي تتخذ من الرياض مقرا مؤقتا لها والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وتسعى السعودية إلى تسوية هذا الخلاف عبر مفاوضات السلام المنعقدة بين الطرفين في جدة.

المصدر: RT + واس