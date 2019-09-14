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التلفزيون السعودي: صادرات النفط من المملكة مستمرة رغم الهجوم على “أرامكو”

كل الوطنآخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 2:23 مساءً
التلفزيون السعودي: صادرات النفط من المملكة مستمرة رغم الهجوم على “أرامكو”

أفاد التلفزيون السعودي الرسمي بأن صادرات النفط من المملكة لم تتوقف ولا تزال مستمرة رغم استهداف جماعة الحوثيين اليمنية معملين تابعين لشركة “أرامكو” في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وأكدت قناة “الإخبارية” السعودية التي يتواجد مراسلها حاليا في بقيق أن “استعدادات هائلة” تتخذ من قبل “أرامكو” والجهات المعنية الحكومية بغية ضمان الجهوزية لأي حادث طارئ في شمال المملكة أو جنوبها أو غربها وتأمين إمكانات الدولة في مجال تصدير النفط.

وذكرت القناة الرسمية أن السلطات السعودية تطمئن مواطنيها والمقيمين فيها وجميع موردي ومصدري الطاقة بأن إمداداتها للنفط ستستمر، كي تبقى المملكة “المصدر الأول والهام في تصدير الطاقة حول العالم”.

وجاء ذلك في أعقاب الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثيين الارهابية بواسطة طائرات مسيرة على المعملين الكبيرين، ما أدى إلى اندلاع نيران ودوي انفجارات فيهما، غير أن وزارة الداخلية سبق أن أعلنت عن سيطرة فريق الأمن الصناعي التابع لـ”أرامكو” على الحريقين.

غير أن الدخان لا يزال يتصاعد فوق المواقع المستهدفة، كما تظهر الصور المنشورة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: الإخبارية السعودية

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