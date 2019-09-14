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قوات هادي تتهم الحوثيين بقتل 13 مدنيا في الحديدة وتعز

كل الوطنآخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 2:53 مساءً
قوات هادي تتهم الحوثيين بقتل 13 مدنيا في الحديدة وتعز

اتهمت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا جماعة (الحوثيين) الارهابية بقتل 13 مدنيا جراء استهدافها محافظتي الحديدة وتعز خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد موقع “سبتمبر نت” التابع لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي أمس الجمعة بأن 11 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، قتلوا وأصيب أربعة آخرون على الأقل جراء قصف الحوثيين بقذائف مدفعية لمناطق مأهولة في مديريتي التحيتا وحيس جنوبي محافظة الحديدة غرب البلاد.

وأكدت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم السبت نقلا عن مسؤولين أمنيين يمنيين هذه الحصيلة، مشيرة إلى أن ستة من الضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة.

كما حمل “سبتمبر نت” الحوثيين المسؤولية عن مقتل طفلين وإصابة ثالث جراء استهداف الجماعة لحي صالة في محافظة تعز أمس.

في المقابل، اتهم الحوثيون عبر قناة “المسيرة” التابعة لهم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما لحكومة هادي بانتهاك وقف إطلاق النار في الحديدة باستهداف حي 7 يونيو السكني في المحافظة بنيران المدفعية.

المصدر: وكالات

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2019-09-14 2019-09-14
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