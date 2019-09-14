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ترامب يعلن مقتل حمزة بن لادن بعملية أميركية

كل الوطنآخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 4:59 مساءً
ترامب يعلن مقتل حمزة بن لادن بعملية أميركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، مقتل حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

وأوضح ترامب أن حمزة بن لادن قُتل في عملية أميركية لمكافحة الإرهاب بمنطقة “أفغانستان/باكستان”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابع “فقدان حمزة بن لادن لا يحرم تنظيم القاعدة من المهارات القيادية الهامة والعلاقة الرمزية مع والده فحسب، بل يقوض الأنشطة التشغيلية المهمة للجماعة. حمزة بن لادن مسؤول عن التخطيط والتعامل مع مختلف الجماعات الإرهابية”.

وكانت تقارير صحفية أميركية قد ذكرت في يوليو الماضي أن حمزة قُتل، نقلا عن مصادر في المخابرات الأمريكية لم تحددها.

يذكر أن حمزة، الذي يعتقد أنه في الـ 30 من العمر، كان قد نشر رسائل صوتية وفيديوهات، يدعو فيها إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

المصدر: سكاي نيوز عربية

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