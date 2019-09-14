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مبديا استعداده لدعم أمن السعودية.. ترامب: بلادنا تتأثر بمثل هجمات ”أرامكو”

كل الوطنآخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 11:19 مساءً
مبديا استعداده لدعم أمن السعودية.. ترامب: بلادنا تتأثر بمثل هجمات ”أرامكو”

كل الوطن – واس: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم السعودية، مشيرًا إلى تأثر الاقتصاد العالمي والأمريكي سلبيًا بمثل الهجمات، التي استهدفت منشأتين لشركة أرامكو السعودية للنفط.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه السبت ترامب بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق ما أرودته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وخلال الاتصال أكد ترامب “استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها”.

وشدد على “التأثير السلبي لهذه الهجمات (التي استهدفت منشأتين لأرامكو) على الاقتصاد الأمريكي والعالمي”.

من جهته، أكد بن سلمان أن المملكة قادرة على مواجهة العدوان الإرهابي والتعامل معه.

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2019-09-14 2019-09-14
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