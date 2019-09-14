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التحالف العربي: نحقق لمعرفة المتورطين في الهجوم على معملي “أرامكو”

كل الوطنآخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 11:31 مساءً
التحالف العربي: نحقق لمعرفة المتورطين في الهجوم على معملي “أرامكو”

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه يجري تحقيقات لمعرفة المتورطين في الهجمات على معملي النفط لشركة “آرامكو”، مشيرا إلى أنه يتخذ إجراءات ضرورية للتعامل مع مثل هذه التهديدات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي: “بالإشارة للبيان الصادر عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بشأن الهجوم الإرهابي صباح اليوم السبت (14 سبتمبر 2019) على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة بقيق وهجرة خريص، وبناء على التحقيقات الأولية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة والمبنية على الدلائل والمؤشرات العملياتية والأدلة المادية بموقعي الهجوم الإرهابي، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية”.

وأكد المالكي “استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي”.

المصدر: واس + وكالات

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2019-09-14 2019-09-14
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