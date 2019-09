النائب العام يوجّه بالقبض على رجل وضع مسدسًا في فم رضيع (فيديو)

View this post on Instagram

النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، يوجه بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار من مسدس وهو يحمل رضيعًا في يده. . وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع، شخصًا يحمل طفلًا رضيعًا ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل، ثم قام بوضع فوهة السلاح في فمه. . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الدمام #الرياض #الطائف #اطلاق_نار #اعتداء #رضيع #سعوديين #عنف #انقذوا_الطفوله #النيابة_العامة #سعوديات #جرائم #سناب_شات #فيديو #news #saudiarabia #accident #assault #video