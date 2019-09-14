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النائب العام يوجّه بالقبض على رجل وضع مسدسًا في فم رضيع (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 11:51 مساءً
النائب العام يوجّه بالقبض على رجل وضع مسدسًا في فم رضيع (فيديو)

وجه النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم السبت، بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار من مسدس وهو يحمل رضيعًا في يده.

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النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، يوجه بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار من مسدس وهو يحمل رضيعًا في يده. . وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع، شخصًا يحمل طفلًا رضيعًا ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل، ثم قام بوضع فوهة السلاح في فمه. . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الدمام #الرياض #الطائف #اطلاق_نار #اعتداء #رضيع #سعوديين #عنف #انقذوا_الطفوله #النيابة_العامة #سعوديات #جرائم #سناب_شات #فيديو #news #saudiarabia #accident #assault #video

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وبحسب مواقع إخبارية محلية: ”تضمن توجيه النائب العام استكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، نظرًا لأنها تُعد من السلوكيات المنطوية على أفعال مجرّمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل“.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع، شخصًا يحمل طفلًا رضيعًا ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل، ثم قام بوضع فوهة السلاح في فمه.

واستجابت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعوات التدخل، ودعت على لسان المتحدث الرسمي باسمها، خالد أبا الخيل، إلى إبلاغ مركز العنف الأسري التابع للوزارة بمعلومات عن هذه الحالة المتداولة.

من جانبه، أصدر النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أمرا بالقبض على مطلق النار في الفيديو وإحضاره للأجهزة الأمنية بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة للمقطع المصور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفرض القوانين المحلية عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة دون الخمسة آلاف ريال على “كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله”.

ويطالب كثير من السعوديين بسن عقوبات أكثر قسوة على من يطلقون النار في المناسبات، بسبب الحوادث التي يتم تسجيلها نتيجة تلك العادة الشائعة، إذ كثيرا ما تتسبب بحوادث مأساوية، آخرها وقع قبل أيام عندما لقي شاب مصرعه برصاصة طائشة أطلقها طفل من سلاح في مناسبة زفاف.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر

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2019-09-14 2019-09-14
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