النائب العام يوجّه بالقبض على رجل وضع مسدسًا في فم رضيع (فيديو)

وجه النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم السبت، بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار من مسدس وهو يحمل رضيعًا في يده.

وبحسب مواقع إخبارية محلية: ”تضمن توجيه النائب العام استكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، نظرًا لأنها تُعد من السلوكيات المنطوية على أفعال مجرّمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل“.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع، شخصًا يحمل طفلًا رضيعًا ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل، ثم قام بوضع فوهة السلاح في فمه.

سعودي يطلق النار بيد ويحمل رضيعه بأخرى.. ووزارتي الداخلية والعمل تلاحقانه#إرم_نيوز pic.twitter.com/jlMQPCTOuo — إرم نيوز (@EremNews) September 14, 2019

يا عالم معقول هذا اللي يصير ‼️ بلاغ ضد هذا الأب المجرم الذي لا يستحق الأبوة كاد أن يقتل طفله الرضيع يجعله يستنشق البارود ‼️@kabalkhail22@mlsd_1919@bip_ksa@MOISaudiArabiapic.twitter.com/LhhnlDK996 — MBS🇸🇦 محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) 14 сентября 2019 г.

ماهذا الذي يحدث في مجتمعنا في الأعوام الأخيرة مع موضة الاسلحة؟ وأغلبها أسلحة تركية رخيصة يبيعونها في تويتر علناً لذلك تجدها بأيدي مراهقين وسفهاء وقبل أيام سفيه يعطي طفل سلاح فتذهب بذلك روح شاب رحمه الله .. وهذا المنظر وترويع رضيع عمره أيام. مشاهد مخزية ومؤلمة وبعضها مبكي! pic.twitter.com/V1Vf5aIO5w — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) 14 сентября 2019 г.

اقسم بالله تعبنا من تخلفكم حتى الرضيع مارتاح من همجيتكم مدري ليش فرحانين انهم شمموه البارود … اتمنى لكم الزوال كل يوم والى الابد pic.twitter.com/H6c9lwzhvb — ابراهيم (@ibrravc) 14 сентября 2019 г.

واستجابت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعوات التدخل، ودعت على لسان المتحدث الرسمي باسمها، خالد أبا الخيل، إلى إبلاغ مركز العنف الأسري التابع للوزارة بمعلومات عن هذه الحالة المتداولة.

من جانبه، أصدر النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أمرا بالقبض على مطلق النار في الفيديو وإحضاره للأجهزة الأمنية بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة للمقطع المصور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفرض القوانين المحلية عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة دون الخمسة آلاف ريال على “كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله”.

ويطالب كثير من السعوديين بسن عقوبات أكثر قسوة على من يطلقون النار في المناسبات، بسبب الحوادث التي يتم تسجيلها نتيجة تلك العادة الشائعة، إذ كثيرا ما تتسبب بحوادث مأساوية، آخرها وقع قبل أيام عندما لقي شاب مصرعه برصاصة طائشة أطلقها طفل من سلاح في مناسبة زفاف.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر