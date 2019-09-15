الرياض: إيقاف المتورطين في “خطف طالب” بجدة و”متسلقي الرافعة”

في خطوتين متوازيتين في التوقيت بين شرطتي الرياض وجدة للوقوف بحزم ضد مظاهر العبث وارتكاب الأفعال المستفزة للمجتمع، علمت «عكاظ» أن شرطة محافظة جدة أوقفت عددا من الأشخاص على خلفية تداول مقطع فيديو تمثيلي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي بعنوان «اختطاف طالب مدرسة نجد الابتدائية في حي الأجواد» بجدة، وذلك بعد تشكيل فريق عمل للتثبت من صحة الفيديو وأسباب نشره على منصات التواصل الاجتماعي، وتبين أنهم من المراهقين مثلوا المشهد على سبيل المزاح وقام أحدهم بتسريب المقطع إلى منصات التواصل الاجتماعي. وفي وقت لاحق أحالت شرطة جدة ملف التحقيق إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وفي السياق ذاته، أكد لـ«عكاظ» المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شـاكر بن سليمان التويجري أنه تعقيبا على مقطع الفيديو الذي تداولته منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مجموعة من الشبان أثناء تسلقهم إحدى أعلى الرافعات في مدينة الرياض، وتوثيق ذلك بمقطع فيديو، فقد تم استدعاء الشبان المتسلقين للرافعة، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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