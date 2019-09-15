دونالد ترامب تحدث السبت مع محمد بن سلمان لتقديم الدعم للسعودية في الدفاع عن نفسها.

كل الوطن- رويترز : صرح البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث اليوم السبت، مع ولي العهد السعودي لتقديم الدعم للسعودية في الدفاع عن نفسها.

وبحسب “رويترز”، قال جود ديري المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان، إن “الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على أسواق النفط في حالة جيدة في أعقاب الهجوم على مصانع النفط السعودية من قبل جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران”.

وأضاف “الولايات المتحدة تدين بشدة هجوم اليوم على البنية التحتية الحيوية للطاقة”.

وأشار إلى أن “الأعمال العنيفة ضد المناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية للاقتصاد العالمي تؤدي فقط إلى تعميق الصراع وعدم الثقة”.

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث في وقت سابق يوم السبت، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتقديم الدعم للسعودية في الدفاع عن نفسها.

وتلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.