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هبوط الأسهم السعودية بعد هجوم على منشأتي نفط

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 11:42 صباحًا
هبوط الأسهم السعودية بعد هجوم على منشأتي نفط

(رويترز) – فتحت الأسهم السعودية على هبوط 2.3 بالمئة يوم الأحد بعد أنباء الهجوم على منشأتي نفط في المملكة يوم السبت ليتوقف أكثر من نصف إنتاجها.

وكان الرد الفعل إزاء الهجوم سلبيا في الأسواق الخليجية الأخرى أيضا، حيث نزل المؤشر الكويتي الرئيسي 1.1 بالمئة ومؤشر دبي 0.8 بالمئة.

وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة، 3.5 بالمئة بعد أن أعلنت عن نقص في إمدادات اللقيم بنحو 49 بالمئة عقب الهجوم.

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي الارهابية مسؤولية الجماعة عن الهجوم الذي نفذ بطائرات مسيرة.

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2019-09-15 2019-09-15
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