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بأمر من خادم الحرمين.. ترقية وتعيين 39 قاضياً في “العدل”

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 2:11 مساءً
بأمر من خادم الحرمين.. ترقية وتعيين 39 قاضياً في “العدل”

كل الوطن – الرياض: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمره الكريم بترقية وتعيين 39 قاضياً في وزارة العدل بمختلف درجات السلك القضائي.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء، سائلاً المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

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2019-09-15 2019-09-15
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