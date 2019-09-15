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شرطة الرياض تقبض على مطلق النار وهو يحمل طفلا رضيعا بين يديه

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 15 سبتمبر 2019 - 2:21 مساءً
شرطة الرياض تقبض على مطلق النار وهو يحمل طفلا رضيعا بين يديه

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن شرطة الرياض تمكنت من التعرف والقبض على الشخص الظاهر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مطلقا النار من سلاح مسدس وهو يحمل طفلا رضيعا.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض تصريحه، أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية مطلق النار، “شقيق الطفل الرضيع بالعقد الثاني من عمره، والقبض عليه، وضبط السلاح المستخدم، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”.

وقد أثار مقطع الفيديو في السعودية، غضبا بين المواطنين، ما دفع سلطات المملكة للتدخل الفوري للكشف عن هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه.

واستجابت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعوات التدخل، ودعت على لسان المتحدث الرسمي باسمها، خالد أبا الخيل، إلى إبلاغ مركز العنف الأسري التابع للوزارة بمعلومات عن هذه الحالة المتداولة.

من جانبه، أصدر النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أمرا بالقبض على مطلق النار في الفيديو وإحضاره للأجهزة الأمنية بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة للمقطع المصور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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